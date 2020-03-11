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11.03.2020 - 07:00 |

Sezon Ebru Gündeş’le başlayacak

Gündoğan’daki BVS Bosphorus Resort Hotel&SPA çatısı altındaki Günay Restaurant, açıkhava gazinosu konseptiyle bu yaz Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hülya Avşar, Seda Sayan, Funda Arar ve Özcan Deniz gibi isimleri ağırlayacak.

Sezon Ebru Gündeş’le başlayacak

Gündoğan’daki BVS Bosphorus Resort Hotel&SPA çatısı altındaki Günay Restaurant, açıkhava gazinosu konseptiyle bu yaz Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hülya Avşar, Seda Sayan, Funda Arar ve Özcan Deniz gibi isimleri ağırlayacak. Konserler, 25 Mayıs Pazartesi akşamı Gündeş’le başlayacak.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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