Shakira tasarımını takipçileriyle paylaştı!

Instagram'da 68 milyon takipçisi olan şarkıcı Shakira, önceki gün yayınladığı fotoğraflarla tasarımlarını tanıttı. Yaz için leylak rengi bir bikini tasarlayan Latin şarkıcı, verdiği pozları sosyal medya hesabına ekledi.

Shakira, "Bu, tasarladığım yeni bikinim. Yaz için her zaman kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor" notunu düştü. 43 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.