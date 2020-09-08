08.09.2020 - 12:38 |
Shakira tasarımını takipçileriyle paylaştı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, tasarladığı bikinisini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, fotoğraflarına, "Yaz için her zaman kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor" notunu düştü.
Instagram'da 68 milyon takipçisi olan şarkıcı Shakira, önceki gün yayınladığı fotoğraflarla tasarımlarını tanıttı. Yaz için leylak rengi bir bikini tasarlayan Latin şarkıcı, verdiği pozları sosyal medya hesabına ekledi.
Shakira, "Bu, tasarladığım yeni bikinim. Yaz için her zaman kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor" notunu düştü. 43 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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