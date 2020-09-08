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HaberlerMagazin Haberleri Shakira tasarımını takipçileriyle paylaştı!
08.09.2020 - 12:38 |

Shakira tasarımını takipçileriyle paylaştı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, tasarladığı bikinisini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, fotoğraflarına, "Yaz için her zaman kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor" notunu düştü.

Shakira tasarımını takipçileriyle paylaştı!
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Instagram'da 68 milyon takipçisi olan şarkıcı Shakira, önceki gün yayınladığı fotoğraflarla tasarımlarını tanıttı. Yaz için leylak rengi bir bikini tasarlayan Latin şarkıcı, verdiği pozları sosyal medya hesabına ekledi.

Shakira, "Bu, tasarladığım yeni bikinim. Yaz için her zaman kendi tasarımımı yaratmam gerekiyor" notunu düştü. 43 yaşındaki şarkıcının paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Shakira tasarımını takipçileriyle paylaştı

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