Sharon Stone manevi büyükannesini corona nedeniyle kaybetti

Sharon Stone’un manevi büyükannesi Eileen Mitzman, corona virüse yenik düştü. 1990’larda bir etkinlikte Mitzman ile tanıştığı ve büyükannesi olmadığı için onu kendine çok yakın hissettiğini söyleyen Stone, acısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Çektiği bir video ile büyükannesini kaybettiğini anlatan Stone, gözyaşlarına hakim olamadı.

“Onun için pencereden çığlık atmanızı istiyorum. Çünkü yalnız ölmesini istemiyorum” diyen Stone, “O bu gece New York'taki hastanede ölecek. Corona virüse yakalandı, ama kan zehirlenmesi olduğu ve başka hastalıkları da bulunduğu için ölecek ve hiçbirimiz onunla birlikte olamıyoruz. Eileen bir savaşçı olarak ölecek” diyerek duygularını ifade etti.

Stone, öleceğini düşündüğü için video çekerken, bir sonraki paylaşımında ise büyükannesini kaybettiklerini belirtti.