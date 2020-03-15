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15.03.2020 - 14:39 |

Sibel Can'ın konserlerine corona virüs engeli

Şarkıcı Sibel Can, küresel çapta salgın haline gelen corona virüs yüzünden konserlerini iptal etti. Can yurt içinde ve yurt dışındaki tüm sahnelerini ileri bir tarihe erteledi.

Sibel Can'ın konserlerine corona virüs engeli

İnsan sağlığına verilen öneme değinen Sibel Can, corona virüs için alınan sıkı tedbirler ve çalışmalar için teşekkür ederken, tedbirlere de harfiyen uyduğunu söyledi. Şarkıcı, “Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zor süreç nedeniyle konserlerimizi erteleme kararı aldık. İnanıyorum ki, en kısa sürede, ortak dizimiz müzik çatısı altında buluşmalarımız kaldığı yerden devam edecek” diye konuştu.

Ertelediği sahnelerin ne zaman yapılacağını ileri bir tarhite açıklayacağını söyleyen Can, bu süreçte albüm çalışmalarını hızlandıracak.

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