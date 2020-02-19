Seda Tosun'un evliliğini şiddet mi bitirdi?

Seda Tosun, 1.5 yıl önce evlendiği müzisyen Eymen Adalı’dan boşanma kararı aldı. İki hafta önce Kartal Adliyesi’nde dava açan oyuncu, şiddet gördüğü iddialarına, “Şu an gerekli açıklamayı yapamıyorum. Süreç bittikten sonra konuşacağım. Ayrılık kararını ben verdim. Bir an önce bitmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

40 gün önce evleri ayırdıklarını belirten Tosun, “Dava süreci çekişmeli olarak görünüyor ama inşallah anlaşırız. Kendisiyle mahkeme dışında görüşmek istemiyorum. Böylesi daha iyi olacak” ifadesini kullandı. Evlendikten sonra sektöre ara veren oyuncu, “Yeni işlere bakıyorum. Sahne çalışmalarım da olacak” dedi.