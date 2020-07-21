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21.07.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Şiddet senaryolarda az bulunmalı’

İlayda Alişan, toplumu olumsuz etkileyip, şiddet özendirici olduğu için eleştirilerin hedefi olan televizyon dizileri hakkında konuştu.

‘Şiddet senaryolarda az bulunmalı’
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İlayda Alişan, toplumu olumsuz etkileyip, şiddet özendirici olduğu için eleştirilerin hedefi olan televizyon dizileri hakkında konuştu. Oyuncu, “Her şeyin belli bir kurallar içerisinde olması gerekiyor. Dizilere gelene kadar kadın tacizleri ve tecavüzlerini izliyoruz. Şiddetin her türlüsü bence rezalet, tabii ki senaryolarda da az bulunmalı” dedi. 

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