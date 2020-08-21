21.08.2020 - 07:00 |
Şiddet uyarısı
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, koronavirüs döneminde evde olan çocukların şiddete maruz kalma risklerinin arttığına dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, koronavirüs döneminde evde olan çocukların şiddete maruz kalma risklerinin arttığına dikkat çekti. Altı evladı olan ABD’li oyuncu, yetkililere aile içi şiddet için daha da duyarlı olma çağrısı yaptı.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.