Şiddet uyarısı

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, koronavirüs döneminde evde olan çocukların şiddete maruz kalma risklerinin arttığına dikkat çekti. Altı evladı olan ABD’li oyuncu, yetkililere aile içi şiddet için daha da duyarlı olma çağrısı yaptı.