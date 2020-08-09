‘Şiddet ve baskı gördüm’

Tülin Şahin, Nisan 2019’da evlendiği Portekizli Pedro de Noronha ile haziran ayında ayrıldıklarını açıkladı. Olay, iş insanının “Kızımı bana göstermiyor” iddiasıyla Aile Mahkemesi’ne başvurmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Şahin, “Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı, ağır eleştirilerin ve mükemmelliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti” dedi.



Doğumdan sonra eski fiziğine dönmesi için baskı gördüğünü anlatan model, “Hamileyken yediğim bir dondurma yüzünden şiddetli kavgalar çıktı. Eve zorla bakıcı getirdi. Ben bir çocuğun sahibi değil, anneyim ve her şeyiyle ilgilenmek en önemli görevim. Annesiyle, beş aylık kızımın bile şişman olduğunu söyledikleri, terbiyesizce tartışmalara beni maruz bıraktı. Kendimi ve kızım Siena Leyla’yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum”

diye konuştu.



Şahin, resmi evlilik yapmadıkları konusunda ise, iş insanından kaynaklanan vatandaşlık/ ikametgâh ülkelerinin uyumsuzluğunu sebep olarak gösterdi.