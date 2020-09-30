‘Şiddete hayır’

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, son bölümüyle yine ilgiyle izlendi.

Kadına şiddete dikkat çeken ‘Senin Derdin Dert midir?’ isimli skeç, büyük beğeni topladı. Skeç, YouTube’da izlenme rekoru kırdı, sosyal medyada da çok konuşuldu.



Değindikleri konudan dolayı öncelikle oyuncularını takdir eden Erdoğan, “Kadına şiddet ve şiddetin her türlüsüne hayır. Ben bunu yapanların erkek olduğunu düşünmüyorum, insan oldukları yönünde de şüphelerim var. Bu yüzden genelleme yaparken dikkat etmek gerekir” şeklinde konuştu.