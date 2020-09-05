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05.09.2020 - 07:00 |

Şiddete ‘hayır’ dediler

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Yeni Hayat’, önceki akşam izleyiciyle buluştu.

Şiddete ‘hayır’ dediler
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Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Yeni Hayat’, önceki akşam izleyiciyle buluştu. Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ile Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı proje, farklı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla seyirciden tam not aldı. Dizide eski bir askeri canlandıran Çayoğlu’nun, sokakta eşinden şiddet gören kadını kurtarması sosyal medyada ses getirdi.

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