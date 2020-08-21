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21.08.2020 - 07:00 | | ALİ KESER

Şiir okumuyor

Koray Avcı, KerkiSolfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

Şiir okumuyor
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Artık şiir okumadığını ifade eden şarkıcı Koray Avcı, “Kadının olmadığı yerde medeniyet, şarkı, kısaca hiçbir şey olmaz. Artık bu ülkede, bu dünyada kadına şiddet haberi duymak istemiyorum” dedi. 

KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAHNEDE SAÇLARINI TARADI
Konser sırasında kadına şiddet konusuna da dikkat çeken Koray Avcı, “Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz, kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben artık Türkiye’nin, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum, onun yerine saçlarımı tarıyorum" diyerek, sahnede saçlarını taradı.

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AYAKTA ALKIŞLANDI
Koray Avcı’nın bu davranışı sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Şiir okumuyor

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