ŞIKIR ŞIKIR KIRMIZI HALI!

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri, önceki akşam Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yerel saatle 20.00’de başlayan 92’nci Oscar Ödülleri, canlı yayınlandı. En iyilerin belli olduğu heyecan dolu gecenin kırmızı halı seramonisindeyse şıklık yarışı yaşandı. Parıltının yanı sıra sadeliğin de öne çıktığı etkinliğin dikkat çeken isimleriyse Salma Hayek, Janelle Monae, Billy Porter ve Bilie Eilish oldu.

Parıltı kraliçesi!

Janelle Monae, gecenin en parlak isimlerinden biriydi. Törende sahne alan 34 yaşındaki şarkıcı, üzerinde 168 bin adet swarovski kristali taşıyan Ralph Lauren elbisesiyle göz kamaştırdı. Kıyafetini Forevermark mücevherleriyle tamamlayan Monae’nin takılarının 700 bin dolar (yaklaşık 4.2 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi.

Helen tarzı Salma Hayek

Salma Hayek, kırmızı halıda sadeliği tercih eden isimlerden oldu. Sosyal medyadan hazırlık aşamalarını paylaşan Latin yıldız, gecede Gucci marka kıyafet giydi. Kombinini Boucheron marka tacı ve bilekliğiyle tamamlayan Hayek, bu haliyle Helenistik Dönem’den fırlamış gibiydi. Tören öncesi fotoğraf yayınlayan oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu.

Ayrı ayrı yürüdüler

Leonardo DiCaprio ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı iddia edilen Camila Morrone, kırmızı halıda ayrı ayrı yürüyen isimlerden oldu. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında yarışan 45 yaşındaki aktör, gecede ödülü Joaquin Phoenix’e kaptırdı. DiCaprio, siyah Giorgio Armani smokiniyle dikkat çekerken, Morrone ise Carolina Herrera tasarımı, sade bir kıyafet tercih etti.

Annesinin kavalyesi

Keanu Reeves, organizasyona annesi Patricia Taylor ile katıldı. Kırmızı halıda basına poz veren ikiliden, 55 yaşındaki oyuncu, törende ödül vermek için sahneye çıktı. Anne-oğul Dolce&Gabbana takımlarıyla şıklıklarını konuşturdu.