Sıla ve Demet Akalın arasındaki takip sorunu bitti!

Geçtiğimiz haftalarda şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, sosyal medya hesabında temizliğe gitti. Birçok kişiyi takip etmeyi bırakan Sıla'dan, nasibini Demet Akalın da aldı. Bunun ortaya çıkmasıyla '2. Sayfa' programına bağlanan Akalın, Sıla'nın bunu neden yaptığını bilmediğini, onu takip etmese de Sıla'yı hala çok seveceğini söyledi.

Konuyla ilgili sessiz kalan Sıla, sonrasında Demet Akalın'ı yeniden takip etti. Böylece ikilinin arasındaki takip sorunu son buldu.