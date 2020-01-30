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HaberlerMagazin Haberleri Sıla ve Demet Akalın arasındaki takip sorunu bitti!
30.01.2020 - 09:41 |

Sıla ve Demet Akalın arasındaki takip sorunu bitti!

Sosyal medya hesabında genel bir temizliğe giden Sıla'nın arkadaşı Demet Akalın'ı takipten çıkarması çok konuşulmuş, hatta Akalın konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ancak ikili arasındaki takip meselesi son buldu.

Sıla ve Demet Akalın arasındaki takip sorunu bitti!

Geçtiğimiz haftalarda şef Hazer Amani ile evlenen Sıla, sosyal medya hesabında temizliğe gitti. Birçok kişiyi takip etmeyi bırakan Sıla'dan, nasibini Demet Akalın da aldı. Bunun ortaya çıkmasıyla '2. Sayfa' programına bağlanan Akalın, Sıla'nın bunu neden yaptığını bilmediğini, onu takip etmese de Sıla'yı hala çok seveceğini söyledi.

Konuyla ilgili sessiz kalan Sıla, sonrasında Demet Akalın'ı yeniden takip etti. Böylece ikilinin arasındaki takip sorunu son buldu.

Sıla ve Demet Akalın arasındaki takip sorunu bitti

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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