Silip süpürecek!

Meksika’da ‘Ellas son La Alegria Del Hogar’, Amerika’da ise ‘Devious Maid’s’ adıyla yayınlanan ve büyük ses getiren dizi, ‘Hizmetçiler’ olarak yakında Kanal D’de ekrana gelecek. Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrolünü oynadığı dizinin tanıtımı önceki akşam yayınlandı.

Yapımcılığını Fabrika Yapım/ Öner Arslanel’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu dizinin tanıtımı, büyük merak uyandırdı. Genç oyuncuların yer aldığı proje, lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişki ve ilişkilerin ağıyla çevrilmiş gizemli olayları konu alıyor.