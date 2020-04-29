29.04.2020 - 07:00 |
Şimdi mangal zamanı!
Yurdumuzun uluslararası arenaya çıkardığı önde gelen elektronik müzik DJ’yi ve prodüktör Faruk Sabancı, karantina günlerini İstanbul’daki yalısında dinlenerek geçiriyor.
Yurdumuzun uluslararası arenaya çıkardığı önde gelen elektronik müzik DJ’yi ve prodüktör Faruk Sabancı, karantina günlerini İstanbul’daki yalısında dinlenerek geçiriyor. Vaktinin büyük bölümünü müzik çalışmalarına ayıran iş insanı, fırsat buldukça da “En büyük keyfim” dediği mangalın başına geçerek, fotoğraflarını
sosyal medya hesaplarından dostlarıyla paylaşıyor.