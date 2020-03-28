‘Şimdi üretme zamanı!’

Gençlere hayat hikayesinden örnekler veren Yaycı, “Geçtiğimiz yıl geçirdiğim beyin ameliyatı nedeniyle, bir senedir izole yaşıyorum. İnsanlar evde kalarak da, yaşamın içinde olabilir” dedi. Bu dönemin bir fırsat olduğunu dile getiren mentör, “Dijital ortamda üreterek, ‘İnsanlığa nasıl faydalı olabiliriz?’ diye düşünülmeli. Bilgi, elimizin altında... Nasıl kullanacağınız size bağlı. Yoksul ve yoksun diye bir kesim var. Onlara destek olmak adına tabana çalışmalar yapılmalı. Öte yandan işi nedeniyle evine gidemeyen ya da çalışmak zorunda olanlara da duyarlı davranmak çok önemli” diyerek, duygularını ifade etti.