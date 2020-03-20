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20.03.2020 - 07:00 |

‘Şimdi yüzleşme zamanı’

Ahu Yağtu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evde kalanların moralini bozmaması gerektiğini belirtti.

‘Şimdi yüzleşme zamanı’

Ahu Yağtu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evde kalanların moralini bozmaması gerektiğini belirtti. Bu durumu avantaja dönüştürme vakti diyen oyuncu, “Şimdi yüzleşme zamanı… Kitap okuyun, meditasyon yapın, unuttuğunuz, bastırdığınız duygularınızı yaşayın ve gocunmayın. Yeni bir dil bile öğrenebiliriz bu dönemde… Eski eşyalarınızdan kurtulun.
Evimizi, kendimizi, içimizi ve zihnimizi temizlemek için bol bol vaktimiz var artık. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda olmadığımız günler geldi. Lütfen sürekli haber ve video izleyip, kendinizi negatif girdaplara sokmayın” diyerek, Instagram’dan takipçilerine seslendi.

Demet Akalın corona virüse karşı evini ilaçlattıŞarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlerini dezenfekte ettiklerini duyurdu.
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Cadde Yazarları

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