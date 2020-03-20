Ahu Yağtu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evde kalanların moralini bozmaması gerektiğini belirtti. Bu durumu avantaja dönüştürme vakti diyen oyuncu, “Şimdi yüzleşme zamanı… Kitap okuyun, meditasyon yapın, unuttuğunuz, bastırdığınız duygularınızı yaşayın ve gocunmayın. Yeni bir dil bile öğrenebiliriz bu dönemde… Eski eşyalarınızdan kurtulun.

Evimizi, kendimizi, içimizi ve zihnimizi temizlemek için bol bol vaktimiz var artık. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda olmadığımız günler geldi. Lütfen sürekli haber ve video izleyip, kendinizi negatif girdaplara sokmayın” diyerek, Instagram’dan takipçilerine seslendi.