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29.08.2020 - 15:49 |

Simge Sağın, Çeşme tatilinde

Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge Sağın, tatil için Çeşme’yi tercih etti.

Simge Sağın, Çeşme tatilinde
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Gündüzleri deniz ve güneşin tadını çıkaran, plajda bol bol kitap okuyan Simge Sağın, akşamları da arkadaşlarıyla eğlence mekanlarında vakit geçiriyor.

39 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarına, "Efsane bir akşamüstüydü" mesajını yazarken, takipçilerinden 50 binin üzerinde beğeni aldı.

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Simge Sağın sosyal medyayı salladı

Güzel popçu, geçtiğimiz akşam Alaçatı’daki bir mekandaydı. Girişte mekanın işletmecisi tarafından karşılanan Simge Sağın, DJ Yiğit Özdemir’in şarkılarıyla eğlendi.

Simge Sağın, Çeşme tatilinde

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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