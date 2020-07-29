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HaberlerMagazin Haberleri Simge’den yoga paylaşımı
29.07.2020 - 08:05 |

Simge’den yoga paylaşımı

Son günlerde yeni aşkıyla gündeme gelen Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarının yanı sıra yoga yaptığı anları da yayınlamaya devam ediyor.

Simge’den yoga paylaşımı
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Aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşamaya başlayan Simge Sağın, bir süre önce havada yoga olarak bilinen Anti gravity yoga yapmaya başladı.

İp üzerinde sınırları zorlayan şarkıcı, bu anları takipçileriyle paylaştı. Tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yapan şarkıcı, son olarak baş üstü durarak poz verdi. O anları "Mutluluk laboratuarında bugün" notuyla yayınladı.

Simge’den yoga paylaşımı

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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Cadde Yazarları

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