Simge’den yoga paylaşımı

Aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşamaya başlayan Simge Sağın, bir süre önce havada yoga olarak bilinen Anti gravity yoga yapmaya başladı.

İp üzerinde sınırları zorlayan şarkıcı, bu anları takipçileriyle paylaştı. Tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yapan şarkıcı, son olarak baş üstü durarak poz verdi. O anları "Mutluluk laboratuarında bugün" notuyla yayınladı.