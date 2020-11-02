Fragmanda yer alan müzik etkilemişti. Uyarlama bir dizi. Yerli hali epey değiştirilmiş. İskeletten geriye bir şey kalmamış diyebilirim. Bir anne var, oğlu kalp hastası. Onu kurtarmak için inanılması güç bir anlaşmaya imza atıyor ve bir adamı öldürüyor. Yıllar sonra tanıdığı bir kadın, öldürdüğü adamın karısı çıkıyor. Oğlu da onun kızına aşık oluyor. Özetle böyle Filipinler’de reyting rekorları kıran ‘A Mother’s Guilt’. Peki tüm bu yapı nasıl değişti ‘Bir Annenin Günahı’nda?

Varoştan şehre...

Hikayenin ‘ağır varoş’ dokusu, İstanbul’un kadim semtlerinden birindeki ‘küçük’ insanların sıcak dünyasına evriliyor. Anadolu Hisar’ı seçildi bunun için.

Musa Uzunlar hayaliyle yaşıyor

Hikayede annenin (Özge Özberk) öldürdüğü sanılan bir adam (Musa Uzunlar) var. Orijinalinde ilk bölümde öldükten sonra diziden çıkıyor. Bizim yerli halinde derinleştiriliyor ve devam ettiriliyor. ‘Hayalet olarak’ dolaşıyor... Dizinin ve kendini katil zanneden annenin vicdanı olarak varlığını sürdürüyor.

Hukuk ve adalet bu karakterde

Annenin yaşatmak için uğraştığı hasta oğlu (Mert Yazıcıoğlu) bir hukuk öğrencisi. Onun üzerinden hukuk, adalet ve varoluş sorunları masaya yatırılacak dizide. Yapımın masalsı bir dille anlatımı düşünülmüş... Marquez’in ‘büyük gerçeklik’ diye tanımladığı anlatım.

Muhabir başarısı

İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ekran bir ‘anlatım imtahanı’nda. Daha önce de yazmıştım. Ekranda, muhabirlerin gördüklerini, eldeki bilgilerle harmanlayıp sunumdaki sıkıntılarını... Cüneyt Özdemir canlı yayında anlatıma çarpıcı bir örnek oldu. Gözlem çok önemli. Bir yerde ‘doğaçlama’ yeteneği çok önemli. Özdemir, bunun örneklerini sergiledi. Çevrede olanları anlık yansıtması ve izleyicinin soru işaretlerine cevap verecek soruları konuklara sorması ile bunu yaptı.