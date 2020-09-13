‘Kırmızı Oda’da Binnur Kaya ile Evrim Alasya kaldıkları yerden devam etti. Hayatın hikayesi yürek kaldırır gibi değildi. Etkili ve gözyaşlarına hakim olunamıyor. Fakat dizi bitemedi. Bu kadar uzun olmamalı, bir de alttan ‘ağlatan keman’ eklenince...

Soyadın Kosovalı olursa!

‘Çukur’un yeni sezon ilk bölümde Akın, Karaca’ya söylüyor not almışım: “Bize mutluluk yazılmamış. Her kapıdan acı çıkacak, çünkü sen Kosovalı’sın.” Dizilerimizin epey kalabalık bir ‘acı kapısından eksik olmayan’ aileleri var. Zaten sıradan kendi halinde yaşayan aile sayısı kaçtır ki?

‘EDHO’ ne zaman başlıyor?

Acıların ailesi demişken, ‘kapısından acı eksik olmaz aile reislerinin’ yer aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ (EDHO) dizisi... Benim liseden sınıf arkadaşım, Instagram’da sordu, “Yahu bu dizi ne zaman başlayacak?” diye. Meraklısı fena halde. Atış filan meraklıdır o işlere. Sordum. “Önümüzdeki hafta çekimler başlıyormuş. Bu ayın sonu ya da ekim başı yeni bölüm ekrana gelir” dediler.

Bu haberler çoğalsın!

Salgın ve hastanelerin durumu... Hemşirelerin ve doktorların anlattıkları, hastaların ne duruma geldiğinin örnekleri, belki vurdumduymazlara bir ders olur diye düşünüyor bizimkiler ve “Daha çok haber yapılsın” diyor.

Yeşilçam kavgaları

Birden açınca, karşımıza aksiyon sahnesi çıktı. “Bu Türk filmi” dedik anında. TRT 1’de ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ vardı. Üç kişi dövüşüyor. Yeşilçam kokusu hemen geliyor burnuna...