Filmde hangi kitap okundu

Ev ahalisi tarafından izlenen Bruce Willis’in filmi ‘Öldürme Arzusu’nda bir sahne pek bir anlamlıydı. Paul Kersey (Willis) başarılı bir cerrahtır. Evine giren maskeli adamlar, eşini öldürür ve kızını ağır yaralar. Kızı, komadadır. Arkadaşı hastahanede yattığı odada ona kitap okurken Paul gelir. “Ne okuyorsun?” diye sorar.









Sophie (kızının arkadaşı) “Miltor Friedman’ın pozitif ekonomi üzerine makaleleri” der. “Uyanması için yararlı olacağından emin değilim” diye de espri yapar Paul... Friedman’ın meşhur ‘Pozitif İktisat’ kuramı... Mesela gelirler arasında uçurum olsa da bu durumu düzeltmek yerine ‘Durum budur, şimdi ne yapacağız?’ düşüncesidir özetle. Filmde Friedman’ın tercihi bir tesadüf mü?



Bir de magazinin gündemi vardır



Uçankuş TV’nin HD yayına geçtikten sonra daha bir izlenir olduğu kanaatindeyim. Magazin uzmanlık alanı... ‘Hadise’yle, Kaan Yıldırım aşkı mı yoksa Cem Yılmaz’la Serenay Sarıkaya aşkı mı gündemde?’ konusu konuşuluyordu. Hadise, biraz geride kalmış anladığım.

Ev ahalisi, “Kaan evladımız kendini harcıyor” yorumunu yaptı. Temmuzda Yılmaz ile Sarıkaya kızımız evleneceklermiş. “Hadi bakalım” dedik!



Hava durumunun kısa ve uzunu...



A Spor’un hava durumu... Her şehrin havası o şehrin stat görüntüsüyle veriliyor. Yedi ilin hava durumunu verdiler. Gerisi? Gün içinde bir kısa, bir de uzun hava durumu varmış. Baktım, ‘uzun olanını’ buldum. Acaba böyle bir uygulamayı kim düşündü?



‘Kısa sorular sormayı öğrenin!’



Zafer Arapkirli KRT’de ana haber sunuyor. Bir tweet atmış; “Canlı yayına bağlanan sayın konuklar makul bir cevap süresinde lafı toparlamayı öğrenin lütfen.” Bir de işin moderatör tarafı var, biz de buradan sesleniyoruz; ‘Ey moderatörler, kısa soru jsormayı öğrenin lütfen!’