Kanal D’nin bu sezon çok şey beklediği dizilerin başında ‘Hizmetçiler’ geliyor. Dizinin Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir gibi dinamik bir kadrosu var. Özetle konusu alengirli ve sınıf farkları arası ilişkiler... ‘4N1K’ projesiyle, “Bu tarz işleri yaparım” mesajı veren Fabrika Yapım üstlendi işi... Yazmıştım, bir ‘Ufak Tefek Cinayetler’ havası da var. Bu hafta cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Şimdi ‘Afili Aşk’a ne oldu?’ diye soracak olursanız...

Günü değişiyor

Baştan söyleyeyim tartışmasız, son dönemlerde yayınlanan en iyi romantik komedi dizisi oldu. Geçtiğimiz cumartesi günü yeni bölümü yayınlanacaktı. Şehitlerimiz vardı ve Kanal D, ‘romantik-komedi’ diziyi yayınlamak istemedi. Bu vesileyle yeni günü bulunmuş oldu. Bana gelen haberlere göre, bu perşembe günü yeni bölümü ekrana gelecek. Gün değişiklikleri pek keyifli olmuyor doğrusu.

Ne olursa olsun, bugüne kadar iyi bir ekiple, iyi bir iş çıkarıldı...

BİR BAKIŞ AÇISI!

Habertürk’teki Veyis Ateş’in sunduğu tartışma programında, Adil Gür konuktu. Gür, ‘İdlip konusunda vatandaş ne düşünüyor?’ kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçta, “Halkımız diyor ki, bizim bizden başka dostumuz yok (...) Rustan dost olmaz. Araştırmacı, stüdyodaki ve ekran başındaki kadınlardan özür dileyerek, Ruslar’dan başka dost olur sadece” diye cümlesini bitirdi. O sırada kadın konuşmacılardan “Aaa” sesleri yükseldi. Bir de Hüseyin Bağcı hocanın “Çok ayıp” demesi... Ki sonra kendisi şöyle bir eleştiri getirdi; “Adil Bey’e önerim, başka uluslar hakkında konuşurken, daha temkinli olalım. Özellikle cinsiyet konusunda (...) Benim de Rus Hanım öğrencilerim var.” Sonra Gür, cevap hakkını kullandı; “Kastım Rusya’da yaşayan milyonlarca kadına laf söylemek değil. Mehmedimize kurşun sıkan mekanizmanın içinde kim varsa, onları dost yapmakla ilgili. Öyle anlaşıldıysa, özür dilerim” dedi. Ardından, “34 şehidi toprağa verdiğimiz bugünlerde, bu kadarcık bir sitemi de bana çok görmemek lazım. Daha fazlası bile söylenebilirdi” dedi. Durum bu...