‘MasterChef’in çalışma ortamı, insan psikolojilerine dair ipuçları da veriyor. Barbaros, “Yemeğim güzel değildi. Son anda tabağı yere düşüreyim ve şeflerin önüne götürmeyeyim” demiş. Birden ayağı takıldı düştü gördük. Ev ahalisi üzüldü. Barbaros yıkılmış pozlardaydı. Sonra sıkıştırdılar ve gerçeği söyledi. Acaba bu üç şefimiz yanlarına böyle birini alır mı? Çok iyi yemek yapmak yeter mi? Yoksa ne yapacağı belli olmayan bir kişilik olarak mı yorumlar?

ÜNLÜ YAZARIN DAVASI

Yazar Buket Uzuner, 2015 yılında yayımladığı ‘Toprak’ romanının izinsiz ve sözleşmesiz olarak ‘Atiye’ dizisinde intihal edildiği gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Yazarın ‘Tabiat Dörtlemesi’ olarak tanınan ‘Su’, ‘Toprak’, ‘Hava’ ve ‘Ateş’ romanlarının hepsinde ana karterler olan ‘Defne Kaman ve anneannesi Umay Nine’nin dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı belirtildi. Basın bülteninde, “İzinsiz ve habersiz alınan (arkeolog, anne, kız kardeş gibi) ana ve yan karakterler (bunların adları değiştirilmiş) olayın örgüsü ve gidişatı çıkarıldığında, geriye ‘Atiye’ diye bir dizi kalmamaktadır” denildi.

Bir de dizi teklifi yapıldı

Aslında ilginç bir hikaye daha var; Buket Uzuner’e yazdığı romanın dizi olarak yapılması teklifinin götürülmesi. Bu ayrıntı da dava dosyasında olacak.

Esinlenilen roman...

Çekilen ‘Atiye’ dizisinin esinlendiği roman ‘Dünyanın Uyanışı’, Şengül Boybaş’ın yazdığı... Atiye bir köyde büyüyor sonra beyaz yakalı oluyor İstanbul’a gelerek. Ne aile var, ne anneannesi. Sevgilisi romanda bir ajan, dizide bir arkeolog. Yazarın eserinde olduğu gibi.

İlginç bir dava

Yani ilginç bir dava olacak. Sonuçları bir şekilde sektörde ses getirir.