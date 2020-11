‘SADAKATSİZ’, ‘DR. FOSTER’IN TAHTINA GÖZ DİKTİ!

Kanal D’nin bu sezon ses getiren dizisi ‘Sadakatsiz’, BBC yapımı ‘Dr. Foster’ın yerli hali... Med Yapım bu ‘uyarlama’ işinde artık uzman şirket... BBC yapımını uyarlamak ciddi iştir. Benzer durum ‘Desperate Housewives’ın uyarlaması ‘Umutsuz Ev Kadınları’nda olmuştu. ‘Telenovela’ dışı bir işti. Bizim yerli yapım, orijinali kadar ilgi görmüştü dış piyasada. Benzer durum şimdi ‘Sadakatsiz’ için geçerli. ‘Dr. Foster’ artık yeni adı ve kimliğiyle yabancı pazarlarda, kendi kimliğiyle beğeni bekliyor.

Dış pazarda adı ne olacak?

İngiltere’ de ‘Dr. Foster’ bizde ‘Sadakatsiz’ yurt dışı satışında ise ‘A Woman Scorned’ (Horgörülen Kadın). Bu dizinin bugüne kadar beş ülkede uyarlaması yapıldı. ‘Out of Love’ (Hindistan), ‘Infidèle’ (Fransa), ‘The World of The Married’ (Kore). Bir de Rusya uyarlaması var. Brezilya da niyetlenmiş sonra gerçekleşmemiş. Med Yapım ile Ay Yapım ortak pazarlama şirket Madd Entertainment bizim ‘Sadakatsiz’i İngilizce yeni adı ile ilk aşamada Güney Amerika pazarına soktu. Sonraki aşama Avrupa piyasası...

En iyi uyarlama

Sordum, “Bu beş uyarlama arasında bizim durum nedir?” diye. “Kore uyarlaması çok iş yaptı kendi ülkesinde. Bir de bizim uyarlamamız çok başarılı oldu diyebiliriz” cevabını aldım. Özellikle ‘Umutsuz Ev Kadınları’, MENA pazarında orijinalinden çok daha iyi yapmıştı. Bakalım aynı şey ‘Dr. Foster’ uyarlaması yurt dışındaki adıyla ‘A Woman Scorned’ için de geçerli olacak mı?

BAŞLAMADAN YURT DIŞI PAZARINDA

Bu hafta Kanal D’de ekrana gelecek ‘Bir Annenin Günahı’, izleyici tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan şimdiden yurt dışı ‘rezervasyonları’ yapıldı. Latin Amerika TV dizi pazarı MIP Cancun’da 21 Kasım’da başlayacak online satış listesinde yerini aldı. Filipin uyarlaması ‘Bir Annenin Günahı’ (A Mother’s Guilt-Hanggang Saan) orijinali kadar dış piyasada ilgi görecek mi?