TÜRK DİZİSİ İLK DEFA AÇIK KANALDA

İspanya’da bizim diziler çok iyi iş yapıyor. ‘Telenovela’, yani sabun köpüğü kategorisindeyiz hâlâ... Rakibimiz ‘Latin dizileri’. İspanya’nın ciddi gazetelerinden ‘El Pais’te geniş makale çıktı ‘İspanyol Televizyonu için Türk yazı’... Makalede ilk defa bir Türk projesinin İspanya’da açık kanalda seyirciyle buluştuğu belirtiliyor. İspanya’nın ilk özel televizyonu bugün Atresmedia bünyesinde yer alan Antena 3 kanalında ‘Anne’ yapımını yayınlandı. Yazı buradan yola çıkıyor ve genel bir ‘Türk dizileri’ panoraması çiziyor. Projenin izlenme oranı hayli memnuniyet verici olmuş kanal için. Ortalama yüzde 12.9 izlenme payı ve 1.3 milyon izleyici gibi önemli bir başarıya imza atmış.

Yapımlar neden biliniyor?

“Sosyal bileşenleri her birinde çok önemli. Her birinde hayli sofistike bir dokunuş, farklı özel temposu bu dizileri bilinir kılıyor” demiş Atremedia program sorumlusu Louis Leon Luri. Dünya ile iletişim, evrenselliği özümsemesinin yanı sıra kurduğu empatinin Türk dizilerini, izlenir hale getirdiği de belirtiliyor makalede.

Dönüm noktası ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’

Evet tartışmasız Türk dizilerinin etkin şekilde bilinir olmasında hareket noktası ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’... Belki de yukarıda sayılan özelliklerin tümü bu yapımda. Nitekim İspanya’da da aynı şey olmuş. 2018 yılında keşfetmişler bu projeyi... Sonrası, çorap söküğü diyelim. “İspanya’da Türk dizilerinin etkisi bununla sınırlı değil. Atresmedia Alba dizisini çekti ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’den esinlenerek” diye yazıyor gazete. Dizinin yöneticilerinden Luis Santamaria, bunu “İçinde barındırdığı çatışmalar, evrensel ki bu onların başka ülkelerde yorumlanmasını sağlıyor yapımda olduğu gibi” demiş... El Pais’te yer alan bir başka yazının başlığı galiba bizim bu işi özetliyor; “Türkiye; Telenovela’nın beklenmedik dünya mutfağı.”

Hemen altını çizelim, bizim rekabet alanımız ‘Brezilya dizileri’ kategorisi. Biz, açıkçası daha fazlasını hak ediyoruz. Açık kanalda örneğin bir ‘Halka’ projesi bugün dijital platformda yayınlanan birçok yabancı polisiyeye taş çıkartır nitelikte. Dijital platformda her türün çok iyi örnekleri var. Dizi sektörü kapasitesi, oyuncuları, rejisi müziğiyle dünya standartlarında. Yeter ki bu olanak tanınsın.