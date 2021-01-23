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23.01.2021 - 11:49 |

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

Oyuncu Burcu Kıratlı ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren müzisyen Sinan Akçıl, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum
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Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Sinan Akçıl'ın soğuk havaya rağmen şortla dışarıda olması dikkatlerden kaçmadı.

Eski eşi Burcu Kıratlı ile yeniden barıştığı konuşulan Sinan Akçıl, "Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. 'Adeta aşk ateşinden yanıyorum' diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor" dedi.

Burcu Kıratlı ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, konuyla ilgili, "Tarih sürpriz olsun." açıklamasını yapmakla yetindi.

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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