Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Sinan Akçıl'ın soğuk havaya rağmen şortla dışarıda olması dikkatlerden kaçmadı.

Eski eşi Burcu Kıratlı ile yeniden barıştığı konuşulan Sinan Akçıl, "Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. 'Adeta aşk ateşinden yanıyorum' diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor" dedi.

Burcu Kıratlı ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, konuyla ilgili, "Tarih sürpriz olsun." açıklamasını yapmakla yetindi.