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09.07.2020 - 13:46 |

Sinan Akçıl bir an olsun elini bırakmadı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Sinan Akçıl bir an olsun elini bırakmadı
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Uzun süre alışverişin keyfini çıkaran Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, daha sonra Markalar Sokağı'na çıkarak Masa Restaurant'da baş başa yemek yedi. Yemeğin ardından yorgunluk kahvesi içen ikilinin, keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Restoran çıkışı görüntülenen çiftin, NBA ekibi Los Angeles Lakers'a ait şortları dikkat çekti. Akçıl, bir an olsun Burcu Kıratlı'nın elini bırakmadı.

Sinan Akçıl bir an olsun elini bırakmadı

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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