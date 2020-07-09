Sinan Akçıl bir an olsun elini bırakmadı

Uzun süre alışverişin keyfini çıkaran Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, daha sonra Markalar Sokağı'na çıkarak Masa Restaurant'da baş başa yemek yedi. Yemeğin ardından yorgunluk kahvesi içen ikilinin, keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Restoran çıkışı görüntülenen çiftin, NBA ekibi Los Angeles Lakers'a ait şortları dikkat çekti. Akçıl, bir an olsun Burcu Kıratlı'nın elini bırakmadı.