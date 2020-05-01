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01.05.2020 - 07:58 |

Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor

2018 yılında evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmış ama ayrı kalamayıp yeniden barışmışlardı. Şu sıralar karantinada olan çiftten Sinan Akçıl karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yazmış.

Sinan Akçıl: Burcu'ya baktıkça ilham geliyor

 

Sinan Akçıl “1.5 aylık karantina sürecinde 6 aşk şarkısı yaptım. Hepsi de eşim Burcu Kıratlı’ya ithafen yazıldı. İyi ki bu süreci onunla geçiriyorum. Burcu’ya baktıkça ilham geliyor. Karantina uzarsa 5 şarkı daha gelir” dedi. Çift, Aralık 2018’de evlenmiş, 9 ay sonra da boşanmıştı. Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından yeniden aşk yaşamaya başladılar.

 

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