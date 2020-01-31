â€˜Sevmek YasaklanmalÄ±â€™ ÅŸarkÄ±sÄ±na klip Ã§ekeceÄŸinin sÃ¶yleyen Sinan AkÃ§Ä±l, "Sevmek yasaklanmalÄ±, ben hariÃ§ ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± Ã§ok sevince yazabiliyorum" diye konuÅŸtu. Ä°rem Derici ise "Sinan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ben bir seviniyorum. ÅžarkÄ±lar geliyor diye gÃ¶bek atÄ±yorum" dedi.Â

Sinan AkÃ§Ä±l'Ä±n eski eÅŸi ve ÅŸimdilerde yeniden aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Burcu KÄ±ratlÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ponzi Zinciri ile dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurmuÅŸtu. Konu hakkÄ±nda konuÅŸan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "BÃ¶yle bir ÅŸerefsizlikle muhattap oldu malesef. TanÄ±k olarak da yanÄ±ndaydÄ±. Konu yargÄ±da gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.