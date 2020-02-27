Sinan Akçıl: 'Pop müziği bitti' diyenlere en güzel cevap

Sinan Akçıl, "Birinci haftasını geride bırakan 'Piyanist' albümü harika talep gördü. Aldığımız yorumlar ve dinlenme sayıları da bunu doğrular nitelikte. Bu durum da beni son derece mutlu etti. Rap müziğin yükselişte olduğu ve pop müziğinin sorgulandığı şu dönemde, 'pop müziği bitti' diyenlere sanırım en güzel cevabı bu albüm verdi. Bu yoğun ilgi için herkese gerçekten kalpten çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

DERBİ İDDİASINI KAYBETTİ

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Sinan Akçıl, hafta sonu oynanan Galatasaray derbisi için girdiği iddiayı kaybettiğini ve arkadaşına albüm imzaladığını söyledi: Derbi öncesi yakın bir arkadaşımla iddiaya girmiştik. Galatasaray maçı 3-1 kazanınca ben de albüm imzalayıp arkadaşıma getirdim, bugün onu kendisine vereceğim. Sizin de aracılığınız ile Galatasaray camiasını tebrik ederim.