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28.11.2020 - 10:18 |

Sinan Akçıl: Uzun süre hayatımda kimse olmayacak

Oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile yollarını ayıran şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün yakın arkadaşı Murat Dalkıç ile birlikte stüdyodan çıkarken objektiflere takıldı.

Sinan Akçıl: Uzun süre hayatımda kimse olmayacak
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Sinan Akçıl ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam uzun bir süre şarkı okuma provası yaptı. İkili, geç saatlerde stüdyodan çıkarken görüntülendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Dalkılıç, koşar adımlarla aracına binerek, gözden uzaklaştı. Akçıl ise gazetecilerin, "Yeni bir aşka yelken açtığınız doğru mu?" sorusuna, "Öyle şeyler atmayın. Uzun süre hayatımda kimse olmayacak" yanıtını verdi.

Gergin halleriyle dikkat çeken 38 yaşındaki şarkıcı, daha sonra otomobiline binerek, gözlerden kayboldu.

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