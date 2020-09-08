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08.09.2020 - 09:30 |

Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt

Gülşen ile Edis 'Nirvana' adlı yeni çalışmasını yayınlamış, Sinan Akçıl’dan "Beğenmedim" yorumu gelmişti. Gülşen, konuyla ilgili, “Herkes, her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ozan Çolakoğlu yaptıysa sorgulamak bana bile düşmez” demişti. Akçıl’dan bu sözlere yanıt gecikmedi.

Sinan Akçıl’dan Gülşen’e yanıt
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Sinan Akçıl, “Ozan Çolakoğlu o kadar kibar bir adamsın ki, hiç gaza getiremiyorlar seni, o yüzden seninle nice başarılı işlere imza attık. Eurovision dahil, Nilüfer, Ajda albümlerim ve hatırlamadığım bir sürü şarkı dahil, iyi ki varsın Nirvana adam. Siz bizim hakkımızda konuştuğunuz her saniye bizim kafamızdan milyonlarca nota geçmeye devam ediyor. Yorulmayın boşa" ifadelerini kullandı.

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