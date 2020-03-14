Sinan Akçıl'ın corona virüs önlemi

Bir restoranda baş başa yemek yiyen ikiliden Sinan Akçıl'ın, corona virüsüne karşı aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı. Akçıl'ın, yemek sonrası dostları ile yakın temas kurmaması ve maske takması dikkat çekti.

Kalabalık ortamlara girdiğinde maskesini takan Akçıl, "Şu sıralar kritik bir dönemden geçiyoruz. Önlem çok önemli" açıklamasında bulundu.

Konserlerinin iptal olduğunu belirten şarkıcı, "Sağlık her şeyden daha önemli. Onun için biz de konserlerimizi iptal ettik" dedi.