Sinan Engin: Kılıbık bir adamım

BiPlayTv adlı YouTube kanalında yayınlanan “Setenay Cankat ile Kırmızı Alan” programının ilk konuğu Sinan Engin oldu.

Eski futbolcu, “Herkes gibi yaşıyorum, kılıbık bir adamım. 'İtaat et, rahat et' derler ama nezaketsiz, egolu, saygısız adamı hiç sevmem” ifadelerini kullandı.

“Kırgınlıklarınız var mı?” sorusuna Engin, "Kırgınlıklarım var. Sektördeki bazı insanlara kırgınım. Beşiktaş taraftarının belli bir kesimine kırılmıştım" yanıtını verdi.

Programda Sergen Yalçın’a da sitem eden Engin, “Sergen’in yüzüne kimse bakmıyordu, o zaman İlhan Mansız fırtınası vardı. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a ilk adını veren benim” dedi.