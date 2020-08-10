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10.08.2020 - 13:12 |

Sinem Kobal'dan örnek davranış

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için kala takipçilerinden yardım istedi.

Sinem Kobal'dan örnek davranış
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Örnek bir davranışa imza atan Sinem Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağ̆ustos doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim ... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış̧ çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..."

Sinem Kobaldan örnek davranış

 

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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