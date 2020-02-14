14.02.2020 - 15:00 |
Sinem Kobal'dan romantik poz
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliği devam eden Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü için Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.
2016 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle dudak ısırtıyor. Zaman zaman aşk dolu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çiftten Kobal, Sevgililer Günü için paylaşım yaptı.
Eşiyle dans ederken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına "Hayatımın aşkı" notunu düştü.