13.01.2021 - 17:48 |
Sinem Kobal'dan yeni poz
Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal, evinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Paylaştığı her fotoğrafla adından söz ettiren güzel anne Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medya gündeminde yerini aldı.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştı. Ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Koronavirüs nedeni ile vaktini evde kızı lalin ile birlikte geçiren Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına hayranları tarafından beğeni yağdı.