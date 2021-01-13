Sinem Kobal'dan yeni poz

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştı. Ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Koronavirüs nedeni ile vaktini evde kızı lalin ile birlikte geçiren Sinem Kobal, evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına hayranları tarafından beğeni yağdı.