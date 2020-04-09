09.04.2020 - 10:44 |
Sinem Kobal'ın ev alışverişini şoförü yaptı
Corona virüs nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun, market alışverişini şoförü yaptı.
Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evden çıkmıyor. Posta'nın haberine göre; haftalardır dışarı adım atmayan çift market alışverişini şoförlerine yaptırdı.
Çiftin şoförü, Sinem Kobal’ın verdiği listeyi kısa sürede tamamlayıp aracın bagajına doldurdu. Alışveriş torbalarındaki bol miktarda kolonya ve dezenfektan ise dikkat çekti.
Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.