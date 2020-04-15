Sinem - Mustafa Uslu çiftinden karantina paylaşımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılan corona salgını nedeniyle evden çıkmayan ünlülerden biri de Sinem Uslu ve yapımcı eşi Mustafa Uslu. İkizleri Mustafa ve Kemal ile karantinada olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Sık sık mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Uslu çifti, son olarak çocuklarıyla bahçede oynadıkları anları yayınladı.

Çift, paylaşımına "Güneşli günler görelim... Sevgi, sağlık, huzur dolu. Evlatlarımızın geleceği umut dolu olsun inşallah..." notunu düştü.