Sıra dışı ve kendine özgü!

Çigan müziğinin önemli ismi Gypsy Devils, Türk dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Berlin Philharmonics, Komische Oper-Berlin, Kozerthaus-Berlin ve Royal Opera House-London gibi dünyanın prestijli sahnelerinde konserler veren grup, 29 Şubat Cumartesi akşamı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Gypsy Devils, orijinal çalışmaları, kendine özgü düzenlemeleri ve sıra dışı müzik kombinasyonlarıyla, unutulmaz anlara imza atacak.