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15.11.2010 - 01:00 | | UFUK KAAN ALTIN

SIRADA KiM VAR?

Yaz başından beri bir dünya starını KKTC’ye getirmeye çalışan Cratos Premium Hotel sonunda amacına ulaştı. Biraz sıkıntılı da olsa önceki gece Ada’dan Anastacia geçti

- Amerikalı şarkıcı Anastacia, Girne’deki konsere elektrik kesintisi nedeniyle rötarla başladı. “Gazi Mağosa’da trafo patladı” denildi, jenarötör hemen devreye girse de İngiliz teknik ekip ayarların bozulmaması için elektriğin gelmesini bekledi.
- Bekleyiş uzun sürünce izleyiciler sabırsızlandı. Konserin başlama saati 21.00’di, Anastacia ancak 23.00’te sahnedeki yerini alabildi.
- o muhteşem ‘zenci gırtlak’tan yayılan melodiler sardı denizin kenarına kurulu sahneyi.
- Anastacıa, her biri hit olmuş şarkılarını birbiri ardına okurken, araya espriler de sığdırdı. Rum Yönetimi’nin baskılarına boyun eğmemişti ama siyasi konulara girmekten de kaçındı.
- Konseri öncesinde kebap sipariş eden, yanına da şalgam suyu isteyen şarkıcı, bir saat kaldığı sahneden alkışlar arasında indi, yakın zamanda KKTC’ye tatil yapmak için gelmek üzere.
- Daha güzel olabilir miydi? Kesinlikle... Ama bunun sembolik bir konser olduğunu hatırdan çıkarmamak gerek. Bana sorarsanız, konserin tarih seçiminde hata yapılmıştı. Bu da seyirci sayısını etkiledi. Yine de bini aşkın seyirci keyifli bir gece geçirdi diyebiliriz.
- Otelin sahibi Boz Grup’un yeni hedefiyse, yılbaşında Lady Gaga veya Shakira gibi bir dünya starını daha Ada’ya getirmek. Başarabilirler mi? Bunu zaman gösterecek...

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    Cadde Yazarları

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