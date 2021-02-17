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17.02.2021 - 07:40 |

Şirin Nisan Dengiz'den Tatıses'e tazminat davası!

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe’nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı.

Şirin Nisan Dengiz'den Tatıses'e tazminat davası!
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Necdet Rüştü Efe’nin kızı Şirin Nisan Dengiz, babasına ait 'Batan Gün Kana Benziyor' adlı eserin Tatlıses’in 'Yağmurla Gelen Kadın' albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde; “İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır. Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir" denildi.

Dengiz’in avukatı, “Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır” diye konuştu.

Şirin Nisan Dengizden Tatısese tazminat davası

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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