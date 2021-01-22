22.01.2021 - 07:00 |
Sırrını açıkladı
Hande Erçel, Signal’ın, ‘Anında bembeyaz gülüşler’ sloganıyla yayınlayacağı White Now serisi reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.
Hande Erçel, Signal’ın, ‘Anında bembeyaz gülüşler’ sloganıyla yayınlayacağı White Now serisi reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Oyuncu, “Bir kadının en önemli güzellik sırrı bence öz güvenli gülüşü” şeklinde konuştu.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.