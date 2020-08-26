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26.08.2020 - 07:00 |

Sırrını verdi

Burcu Esmersoy, ALEM dergisine röportaj verdi.

Sırrını verdi
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Burcu Esmersoy, ALEM dergisine röportaj verdi. Aşk hayatından çocukluğunda yaşadığı travmalara kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan sunucu, fit görüntüsünün de sırrını söyledi. Esmersoy, son üç aydır tek öğün beslenme tekniğine geçtiğini açıkladı ve “Ancak herkes kendine uygun yöntemi bulmalı” diyerek, hayranlarını uyardı.

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Burcu Esmersoy tarzını konuşturdu

Karantina sonrası Bodrum'a giderek uzun süre tatil yapan sunucu Burcu Esmersoy, İstanbul'a döndü. Bebek'te görüntülenen sunucu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bodrum'dan ev aldığı haberini doğrulayan Esmersoy, "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti sağ olsunlar. Yani ev aldığım haberi doğru" şeklinde konuştu.

Sırrını verdi

 

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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Cadde Yazarları

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