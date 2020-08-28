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28.08.2020 - 07:00 |

Şişeden elbise

Çiğdem Batur, tasarımcı Neslişah Yılmaz’ın bin 300 pet şişenin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırladığı kıyafeti tanıttı.

Şişeden elbise
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Çiğdem Batur, tasarımcı Neslişah Yılmaz’ın bin 300 pet şişenin dönüşümüyle yapılan kumaşlardan hazırladığı kıyafeti tanıttı. Oyuncu, “Duyarlılığı için programımda artık onun elbiselerini tercih edeceğim” dedi. Yılmaz’ın hazırladığı 25 parçalık koleksiyon, Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği ile Kariyer Eğitim Kurumları’nın bu yıl ilkini düzenleyeceği ‘Fashion Days’in açılışında sergilenecek.

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