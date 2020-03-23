Sitem dolu paylaşım

Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti. “Hiç kimse sizi, size tahammül edemeyen insanlardan daha sıkı takip etmez” notunu paylaşan yıldız, karenin altına da şunları yazdı: “İncindim. Tanımadığınız kimselere böyle şeyler söylememelisiniz. Zor günlerden geçiyoruz ve nazik davranmayı öğrenmeliyiz. Ben kimi üzdüysem özür dilerim. Sizleri seviyorum.”