Siyah-beyaz aşk: Caner Erkin-Şükran Ovalı

Güneşli havanın tadını Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da çıkaran Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, daha sonra alışverişin turuna çıktı. Restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen ikili, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

El ele alışveriş turuna devam eden çiftin, siyah ve beyaz renkleri ile birbirlerini tamamlamaları dikkat çekti.