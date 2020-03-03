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03.03.2020 - 13:58 |

Siyah-beyaz aşk: Caner Erkin-Şükran Ovalı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Siyah-beyaz aşk: Caner Erkin-Şükran Ovalı

Güneşli havanın tadını Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da çıkaran Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, daha sonra alışverişin turuna çıktı. Restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen ikili, muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

El ele alışveriş turuna devam eden çiftin, siyah ve beyaz renkleri ile birbirlerini tamamlamaları dikkat çekti.

Siyah-beyaz aşk: Caner Erkin-Şükran Ovalı

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