Soğuk Savaş filmi konusu nedir? Soğuk Savaş başrol oyuncuları kimler?

Soğuk Savaş filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı tarihte hatırı sayılır bir ilgi gören Soğuk Savaş filmi ile ilgili araştırılanları bir araya getirdik. İşte 2017 yılında gösterime giren filmin konusu, başrol oyuncuları ve çekildiği tarihle ilgili bilgiler...



SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Blackmark filmi stres türünde izleyiciler yönünden yüksek puanla değerlendirilmiş bir yapıt. 1963 senesinde yaşanan soğuk muhabere saatinde devresinin en mühim gelişmeleri endüstri avantajı muhabereta etkin rol oynayacaktır. Genel olarak askeri mühimmat yapan firmalar anında anında bütün ülkelerde söz sahibi olmuşlardır. Amerikan askeri nükleer bir hücum uygulanacağı istihbaratını alacak ve ülkesini güvenliğini sağlamak amacıyla çok kısa vakit vakti olacaktır.

SOĞUK SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Soğuk Savaş filmi kadrosunda Kaiwi Lyman, Jeff Hatch, Corey MacIntosh, Timothy Oman, Eliot, John Henry Richardson, Jon Briddell, Lana Gautier ve Dave Parke yer alıyor.