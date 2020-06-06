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06.06.2020 - 08:26 |

'Şöhretin en büyük avantajı iyi bir masada oturmak'

Şarkıcı Mazhar Alanson, eskiler “Şöhret afettir” der. En büyük avantajı bir restorana gittiğinizde iyi bir masada oturmaktır." açıklamasında bulundu.

'Şöhretin en büyük avantajı iyi bir masada oturmak'
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Posta’dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Mazhatr Alanson, söylemlerinin başka yere çekilmesinden fazlasıyla endişe duyuyor. Ünlü şarkıcı, karantina sürecini şöyle değerlendirdi: "Yazıyorum, beste yapıyorum, müzik dinliyorum, televizyon izliyorum ve karımla 24 saat beraber olmanın keyfini çıkarıyorum."

Alanson, ‘MFÖ’ hakkında sık sık çıkan dağıldı haberleri sorusuna ise “Üretimimiz ve heyecanımız hiç durmadığı için bunca yıl beraber kaldık. Dağılma konusuna gelince MFÖ kurulduğundan beri her yıl grubu dağıtırlar. Hatta dağıldığımızı birçok kez haberlerden öğrendik.” yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, şöhretin en büyük avantajının "Bir restorana gittiğinizde iyi bir masada oturmak" olduğunu söyledi. 

 

 

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Cadde Yazarları

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